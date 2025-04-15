Арабская команда заплатила рекордные $2,5 млн за трансфер 19-летнего киберспортсмена из Подмосковья

Один из сильнейших игроков в Counter-Strike 2 Илья «mONESY» Осипов покидает немецкий клуб G2 Esports и переходит в Team Falcons из Саудовской Аравии.

Контракт игрока истекал в конце 2025 года, но в Team Falcons решили ускорить перестройку команды и заплатили за трансфер россиянина $2,5 млн. Таким образом, mONESY стал самым дорогим игроком в истории киберспорта.

Уроженец Орехово-Зуево четырежды признавался MVP на крупных турнирах по Counter-Strike 2. В 2024 году Осипов заработал $1,2 млн призовых.

Ранее издание Metaratings подсчитало, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал больше всех в истории хоккея.