Арбитр ФИФА рассказал о сложности трактовки эпизода пенальти в матче «Зенита» и «Факела»

На 90+2-й минуте после арбитр Антон Фролов зафиксировал фол на Данииле Кондакове, который упал после контакта с Равилем Нетфуллиным. Причем игрок «Факела» был чуть впереди, и Кондаков попал ему по ноге. ВАР не стал вмешиваться в эпизод. Александр Соболев реализовал пенальти.

Николаев отметил сложность эпизода. В подобных ситуациях определяющим является, кто сыграл первым в мяч. Но в данном случае мяча не коснулся ни один игрок.

«В динамике это смотрится как одиннадцатиметровый удар, но если разбирать дальше, то становится понятно, что в мяч не играет никто, защитник ставит ногу, а нападающий вместо мяча бьет по ноге», — сказал Николаев.

Следующий момент, на который опытный арбитр внимание: нужно оценить, пытался ли защитник сделать движение в сторону нападающего, чтобы помешать нанести ему удар. И здесь оценки эпизода у разных экспертов расходятся.

Николаев вспомнил, что в минувшем сезоне в кубковом матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо» был аналогичный эпизод. Кстати, в нем тоже участвовал Кондаков. Тогда арбитр назначил пенальти, за что подвергся жесткой критике со стороны главы судейского комитета РФС Милорада Мажича.