Грядет аномально дождливая осень: каким регионам угрожают сильные осадки

Осенью в отдельных регионах России возможны аномальные осадки, способные привести к наводнениям. Об этом ТАСС рассказал директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

По словам ученого, в осенние месяцы увеличивается доля ливневых осадков. Наиболее активные циклонические зоны находятся на западе и востоке страны. В западные регионы приходят атлантические циклоны, а на Дальний Восток — тихоокеанские.

Одним из наиболее масштабных последствий продолжительных дождей Семенов назвал наводнение на Амуре в 2013 году. При этом сильные осадки представляют собой лишь один из возможных сезонных рисков. Осенью также могут наблюдаться необычно ранние или поздние морозы и отклонения в сроках установления снежного покрова. Такие явления способны причинить ущерб сельскому хозяйству и экосистемам.

Слова ученого не означают, что экстремально дождливая погода установится по всей России. Долгосрочные прогнозы носят вероятностный характер, а количество осадков заметно различается по территориям. Например, Гидрометцентр ожидает в сентябре избыток осадков в ряде районов Северо-Запада, Урала, Сибири и Дальнего Востока, тогда как в некоторых южных регионах прогнозируется их дефицит.