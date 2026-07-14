Арестованная Шурыгина назвала рацион в изоляторе сбалансированным и вкусным

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский рассказал РИА Новости , что арестованная по делу о распространении порнографии Диана Шурыгина (Шлянина) положительно отозвалась о питании в СИЗО-6.

По словам Высотского, девушка по-прежнему находится в карантинной камере. Она не предъявляет жалоб на условия содержания и отношение администрации. Шурыгина отметила, что рацион в изоляторе сбалансированный. Хотя подруги заказали ей продукты, она предпочитает есть то, что готовят в СИЗО. По ее словам, это помогает поддерживать фигуру. В день посещения комиссии обвиняемая ела перловую кашу и тушеную рыбу.

Правозащитник опроверг сообщения СМИ о том, что Шурыгину заставляют мыть полы. Девушка назвала это выдумкой и пояснила, что заключенные договорились и убирают камеру по очереди, поддерживая чистоту.

В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии. В начале июля меру пресечения изменили на заключение под стражу. По данным правоохранительных органов, уголовное дело возбудили после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале, которым управляла Шурыгина.

По этому делу проходят еще два фигуранта: модель Анастасия Овсянникова, известная как Настя Холод, и актер Людвиг Кричкер. Они находятся под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Шурыгину оставили в СИЗО до 19 августа — суд не поверил в раскаяние.