Частота рейсов между Краснодаром и Стамбулом вырастет с августа

Как пояснили в компании, дополнительные рейсы будут выполняться по понедельникам и субботам в дополнение к уже существующим ежедневным полетам. Лайнеры Airbus A320 будут курсировать между городами в двухклассной компоновке — с местами эконом и бизнес-класса, пишет агентство « Прайм ».

В летнем расписании «Аэрофлот» выполняет прямые регулярные рейсы из семи российских городов в Краснодар, а также из кубанской столицы — в шесть зарубежных направлений. В компании подчеркнули, что расширение маршрутной сети связано с высоким спросом на перелеты между Россией и Турцией. Авиаперевозчик входит в одну из крупнейших авиагрупп страны, куда также включены авиакомпании «Россия» и «Победа». Увеличение числа рейсов должно повысить доступность путешествий для пассажиров, особенно в летний сезон. Новые рейсы позволят пассажирам более гибко планировать поездки. Билеты уже доступны для бронирования. Также рассматривается возможность дальнейшего увеличения частоты в зависимости от спроса. Авиакомпания продолжает развивать международные направления в условиях роста туристического потока. В будущем планируется расширение и на другие маршруты из региональных центров. Это позволит улучшить транспортную доступность юга России для зарубежных туристов. В компании также отметили, что все перелеты будут выполняться с соблюдением стандартов безопасности и высокого уровня сервиса. Пассажиры смогут выбирать удобное время вылета и пользоваться преимуществами полетов с одним из лидеров российской авиаотрасли.

В настоящее время рейсы уже доступны к бронированию, цены варьируются в зависимости от даты и класса обслуживания. Авиакомпания планирует информировать пассажиров о возможных акциях и спецпредложениях на данном направлении. Дополнительные рейсы станут доступны для бронирования с середины июля, что позволит пассажирам заранее спланировать свои поездки. По мнению экспертов, расширение маршрутной сети будет способствовать дальнейшему росту туристических обменов между странами, особенно в преддверии осеннего сезона. Рейсы будут выполняться с учетом всех требований к комфорту и безопасности, а на борту пассажиров ждет фирменное обслуживание. В будущем также рассматривается возможность увеличения частоты рейсов по другим популярным международным направлениям из аэропортов юга России. Общее число рейсов на этом направлении достигнет девяти в неделю.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара на ближайшую неделю.