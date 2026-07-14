Маленький гений в восемь лет школьник зарабатывает тысячи долларов на поломанных пылесосах

Семья из США создала успешный бренд, открыла интернет-магазин и выпустила книгу, поддержав необычное детское хобби по сборке и ремонту домашней техники. Об этом сообщает People.

От детского любопытства к огромной коллекции

Удивительная история семейного бизнеса началась в США, когда трехлетний Уайатт Биггс, сын американки Сары Биггс, увлекся устройством роботов-пылесосов. Как сообщает издание People, необычный интерес мальчика проявился после рождения его младшего брата. Хобби быстро переросло в серьезное занятие: однажды ребенок полностью разобрал автоматический пылесос, а затем без посторонней помощи собрал его в рабочее состояние. Аппарат исправно функционирует и сегодня.

Узнав об увлечении ребенка, друзья и родственники стали отдавать семье Биггс сломанные и устаревшие модели. На сегодняшний день коллекция юного инженера включает более 50 гаджетов. Чтобы работающие устройства не мешали домашнему быту, родители установили строгий график для технических экспериментов, а также создали YouTube-канал Wyatt’s World of Roombas. Проект быстро обрел популярность, привлек внимание крупных производителей электроники, и Уайатт начал делать официальные обзоры. Любимой моделью восьмилетнего блогера стал робот-пылесос Roborock Saros Z70, оснащенный специальным роботизированным манипулятором.

Успешный мерч, книга и признание в соцсетях

Параллельно с развитием блога Сара Биггс столкнулась с полным отсутствием на рынке детских товаров с изображением роботизированной клининговой техники. Это подтолкнуло женщину к открытию собственного интернет-магазина. В ассортименте появились тематические рюкзаки, элементы одежды, ланч-боксы и пледы. Проект, который изначально планировался как небольшая подработка, на пике стал приносить семье до $1800 чистого дохода в месяц.

Бизнес-проект получил продолжение в виде выпуска авторской детской книги под названием Robbie the Robot Vacuum and His Big Adventure. В конце прошлого года семья расширила присутствие в соцсетях, запустив аккаунты в TikTok и Instagram. Видеоролики, на которых одновременно запускаются десятки пылесосов, моментально стали вирусными. Сара Биггс отмечает, что их деятельность сплотила сотни родителей по всему миру, чьи дети имеют схожие интересы. Сейчас восьмилетний Уайатт активно осваивает программирование, посещает занятия по робототехнике и планирует связать свою жизнь с технологиями 3D-печати.