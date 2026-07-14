Сенаторы усомнились в новых санкциях против России: Трамп не дал добро

В американском Сенате зреет скепсис по поводу нового санкционного пакета против России — без четкого «добра» от президента Дональда Трампа законопроект покойного Линдси Грэма рискует так и остаться на бумаге. Об этом сообщает Semafor.

Автор инициативы, сенатор Линдси Грэм*, неоднократно утверждал, что Трамп поддерживает новые ограничения. Однако, по словам сенатора-республиканца Джона Ховена, это никогда не означало готовности дать ход законопроекту. Грэм уже ушел из жизни, и теперь его коллеги вынуждены искать нового лидера для продавливания санкций.

Трамп, который в последнее время демонстрирует осторожность в отношении Москвы, не спешит ставить подпись под документом. По мнению аналитиков, без четкой позиции президента любой законопроект обречен на провал в Конгрессе. Кроме того, даже если сенаторы соберут голоса, Трамп может наложить вето — а это уже серьезный политический удар по администрации, который она не готова принять накануне выборов.

Ранее стало известно, что Макрон собрал «коалицию желающих» в Париже ради внимания Путина.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.