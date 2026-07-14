Помидорная ботва опаснее борщевика: дачникам перечислили растения, оставляющие ожоги и аллергию

Дачники, привыкшие опасаться только борщевика, на самом деле рискуют заработать ожоги, аллергию и даже отравление от куда более безобидных на вид растений — лютика, молочая, ландыша и, что удивительно, обычной помидорной ботвы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-хирург Александр Умнов развенчал мифы о безопасности дачной флоры и назвал главных «скрытых агрессоров», которые подстерегают огородников в разгар сезона.

По словам специалиста, лютик едкий, или «куриная слепота», встречается вдоль заборов и содержит протоанемонин — вещество, вызывающее покраснение, зуд и даже серьёзные поражения кожи, а при попадании в глаза — временное ухудшение зрения. Сок молочая, который многие считают безобидным, способен оставить волдыри и болезненные покраснения.

Бархатцы, которые часто сажают ради красоты, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету из-за тиофенов — после контакта с ними на солнце можно получить ожог.

Особую опасность представляет ясенец, известный как неопалимая купина. Его эфирные масла в жаркий день могут вызвать химические ожоги даже без прямого прикосновения — достаточно просто находиться рядом.

А ландыш майский, чей аромат кажется таким нежным, в высокой концентрации способен спровоцировать головную боль и тошноту, а его ядовитые вещества (конваллятоксин) при попадании в организм нарушают работу сердца. Врач предупреждает: даже вода из вазы с ландышами становится токсичной.

Главный сюрприз для дачников — помидорная ботва. В листьях и стеблях томатов содержатся томатин и соланин. Умнов настаивает: нельзя пробовать ботву на вкус и касаться рта после работы с ней — это грозит пищевым расстройством и отравлением.

Ранее в России впервые разработали клинические рекомендации по контрацепции.