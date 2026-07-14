Шоу с трупами: внучка самарского мэра Тархова купила 200 литров азота для заморозки тел

Следователи допросили поставщика азота, перевозившегося на такси для заморозки тел, и раскрыли историю знакомства Тарховой с организатором преступления в Грузии. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в Telegram-канале «112», пишет Вечерняя Москва.

Закупки жидкого азота под предлогом развлекательного шоу

В резонансном уголовном деле Екатерины Тарховой, приходящейся внучкой убитому экс-главе Самары Виктору Тархову, появились важные свидетели. По данным Telegram-канала «112», правоохранительные органы установили личность Антона Круглова, у которого обвиняемая сразу после Нового года приобретала жидкий азот. В начале января прошлого года женщина трижды приезжала к поставщику и каждый раз забирала по два баллона химического вещества, уверяя, что берет их для организации развлекательного шоу.

Следствие выяснило, что в общей сложности на заморозку тел фигурантка израсходовала более 200 литров жидкого азота. Опасный груз доставлялся до места назначения с помощью обычного такси. Анализ детализации телефонных разговоров показал, что Тархова созванивалась с Кругловым более 46 раз за короткий промежуток времени.

Израильский след и кавказское убежище

Вторым значимым свидетелем в деле стала Марина Метревели — родная сестра Светланы Метревели, которая выступает организатором данного преступления. Свидетельница рассказала, что познакомилась с внучкой бывшего самарского мэра более семи лет назад, и в тот период Тархова производила впечатление исключительно приличной и благовоспитанной девушки.

Позже, когда родственница экс-чиновника находилась в Израиле, она обратилась к Марине с просьбой помочь найти жилье и временно приютить ее. Метревели порекомендовала отправиться в Грузию, где на тот момент проживала ее родная сестра Светлана. В итоге Тархова вместе со своим ребенком уехала в указанный регион, где и состоялось ее знакомство с будущей сообщницей по криминальному делу.