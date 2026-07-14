Здоровое питание станет частью новой модели охраны здоровья россиян

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года, с которым ознакомилось РИА Новости . Одно из приоритетных направлений — снижение факторов риска неинфекционных заболеваний через повышение мотивации граждан к здоровому образу жизни.

Согласно документу, в стране планируют разработать рекомендации по коррекции рационов и внедрить индивидуализированное питание («питание 3.0»). В основе подхода — развитие нутригенетики и биохимии питания, что позволит учитывать индивидуальные особенности организма. Также рассматривается возможность включения подобных принципов в программы школьного и корпоративного питания.

Ответственными за реализацию назначены Роспотребнадзор, Минздрав, Минобрнауки и региональные власти. Основные мероприятия должны быть завершены к 2027 году.

Ранее сообщалось, что кофе, шоколад и мята могут спровоцировать приступ изжоги.