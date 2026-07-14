Скальпель в железных руках: робот-андроид впервые провел серию операций на живых органах свиньи

Ученые из Калифорнийского университета использовали андроидную платформу для проведения процедур на живых организмах, открывая новые перспективы для стандартных операционных. Отчет о проведенном ею эксперименте опубликован в научном журнале Nature.

Прорыв в медицинской робототехнике

Исследовательская группа из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела уникальный научный эксперимент, в ходе которого гуманоидный робот впервые принял участие в хирургических вмешательствах на живых пациентах (свиньях). Отчет об успешных испытаниях был официально опубликован в престижном научном журнале Nature.

В рамках проекта, который возглавил профессор Майкл Йип совместно с практикующими хирургами Чарльзом Голдбергом и Притамом Сурешем, робот Unitree G1 выступил ассистентом в серии из семи процедур по удалению желчного пузыря. Испытания проходили на базе специализированной лаборатории Advanced Robotics and Controls Lab в начале текущего месяца.

Технологические особенности и перспективы внедрения

Управление андроидом полностью осуществлялось опытными хирургами. Для этого использовалась комплексная система, включающая:

датчики захвата движений;

специальные ножные педали;

устройства высокоточного отслеживания пространственного положения.

Данный технологический комплекс позволял оператору-человеку одновременно и синхронно манипулировать обеими руками робота. Разработчики особо акцентируют внимание на том, что андроид функционирует исключительно как высокоточное продолжение рук самого врача, а не в качестве автономной системы.

Главное преимущество гуманоидных платформ перед классическими медицинскими роботами заключается в их универсальности: андроидам не требуется дорогостоящая перестройка инфраструктуры больниц, они способны полноценно работать в стандартных операционных без каких-либо доработок. В будущем это может лечь в основу развития дистанционной хирургии. Тем не менее авторы работы подчеркивают, что до массового внедрения технологии потребуются годы строгих клинических испытаний и создание новых медицинских регламентов.