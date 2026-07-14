Пассажиров просят подождать: Росавиация ввела план ковер на южных курортах России

Росавиация ввела жесткие ограничения на прием и отправку гражданских авиарейсов в ключевых воздушных гаванях Краснодарского края. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Повторное закрытие сочинской авиагавани

Международный аэропорт Сочи в очередной раз за сутки приостановил проведение всех взлетно-посадочных операций. Официальное заявление о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов опубликовал в 20:42 по московскому времени представитель Росавиации Артем Кореняко в своем профильном Telegram-канале.

Основной и единственной причиной экстренной остановки работы крупнейшего южного транспортного узла авиационное ведомство назвало безотлагательную необходимость обеспечения полной безопасности полетов. Стоит отметить, что абсолютно аналогичные защитные меры в сочинском аэропорту уже применялись минувшей ночью, а запрет на полеты был полностью снят только к раннему утру.

Синхронные меры безопасности на Кубани

Нынешний сбой в графике авиасообщения затронул не только прибрежный кластер. Синхронно с сочинским транспортным узлом аналогичные жесткие ограничения ввели в другой важнейшей воздушной гавани Краснодарского края — краснодарском аэропорту Пашковский.

В связи с действием экстренного режима безопасности администрация авиаузлов и представители авиакомпаний корректируют расписание. Пассажирам рекомендуется отслеживать статус своих рейсов на онлайн-табло и воздержаться от немедленного выезда в терминалы до нормализации оперативной обстановки.