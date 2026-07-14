Диетолог назвала продукты, которые чаще всего провоцируют изжогу

Диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова в беседе с « Лентой.ру » перечислила продукты, которые чаще всего становятся причиной изжоги. По словам специалиста, в первую очередь стоит ограничить или исключить алкоголь, а также жирную, острую и жареную пищу. Она замедляет опорожнение желудка и влияет на тонус сфинктера, что провоцирует выброс кислоты.

Кроме того, Ефимова отметила, что изжогу могут вызывать кофе, шоколад, мята, цитрусовые, томаты, лук и чеснок. Однако, по ее мнению, важен не только состав рациона, но и привычки питания. Даже продукты, которые обычно не вызывают изжогу, могут стать ее причиной, если человек плотно поужинал жирной пищей, выпил алкоголь и сразу лег.

Диетолог рекомендовала избегать горизонтального положения в течение хотя бы двух-трех часов после еды, а также не переедать, особенно вечером. Она также посоветовала отказаться от поздних приемов пищи и пить больше воды между едой, чтобы снизить кислотность. Контроль размера порций и времени последнего приема пищи может значительно уменьшить частоту приступов. Профилактика, по ее словам, эффективнее, чем экстренное лечение антацидами. Врач подчеркнула, что если изжога становится регулярной, необходимо обратиться к гастроэнтерологу для исключения более серьезных патологий. При этом простые изменения пищевых привычек могут оказаться достаточными, чтобы справиться с проблемой без лекарств. Важно прислушиваться к своему организму и отслеживать, какие продукты вызывают дискомфорт. Такой подход помогает не только уменьшить симптомы, но и улучшить общее самочувствие.

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