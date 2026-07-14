Эммануэль Макрон собрал десятки союзников не столько для помощи Украине, сколько чтобы привлечь внимание Владимира Путина. Об этом сообщает Der Spiegel.

Саммит, в котором приняли участие генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, был посвящен Украине. Однако издание отмечает, что главной интригой стала попытка Парижа продемонстрировать Путину серьезность своих намерений. В этом контексте военный парад в честь Дня взятия Бастилии, открытый 500 военными из «коалиции», включая украинских солдат, выглядит скорее как театральная постановка, чем как реальный сигнал силы.

Союзники Киева стараются изо всех сил, но когда дело доходит до прекращения огня, они оказываются бессильны. Символические жесты и парадные марши не могут заменить реальных дипломатических шагов, а Москва вряд ли поддастся на столь прозрачные попытки впечатлить ее. Издание напоминает, что президент России не раз демонстрировал, что его внимание привлекают не внешние эффекты, а конкретные действия и результаты на поле боя.

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