Шурыгину оставили в СИЗО до 19 августа — суд не поверил в раскаяние

Блогеру и бывшей героине ток-шоу «Пусть говорят» Диане Шурыгиной не удалось выйти на свободу — московский суд оставил ее в СИЗО как минимум до 19 августа. Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей, и судья, изучив все обстоятельства, удовлетворил это требование. Об этом сообщает Lenta.ru.

Шурыгина оказалась в центре уголовного скандала после того, как в июне 2026 года в отношении нее возбудили дело о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 242 УК РФ). До этого, 16 июня, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля, однако теперь строгость ограничений ужесточили. Блогеру грозит до шести лет лишения свободы.

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