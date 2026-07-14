Воскрес из мертвых: тяжелоатлет Толман ожил в черном мешке после 107 минут на том свете

Тяжелоатлет из США Винни Толман чудом вернулся к жизни после остановки сердца и рассказал о своем путешествии в загробную реальность и встрече с таинственным проводником. Об этом пишет Daily Mirror.

Р оковая ошибка на пути к спортивной форме

Американский спортсмен Винни Толман оказался на грани гибели после употребления опасного стимулятора для бодибилдинга. Как сообщает издание Daily Mirror, тяжелоатлет принял запрещенную добавку вместе со своим товарищем, после чего оба почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Находясь в ресторане, Толман отошел в туалетную комнату, где потерял сознание, упал, получил травму головы и перестал дышать.

Толман утверждает, что в этот момент его сознание отделилось от физической оболочки. Мужчина вспоминает, что парил под потолком и отчетливо видел собственное бездыханное тело со стороны. Прибывшие по экстренному вызову медицинские работники предприняли комплекс реанимационных действий, однако они не принесли результата. В итоге врачи констатировали смерть спортсмена и поместили его в специальный мешок.

Настойчивость стажера и путешествие в кому

Жизнь культуристу вернула решительность молодого медицинского стажера, которому поручили дежурить возле тела. Толман заявляет, что в этот момент удивительным образом начал мысленно воспринимать рассуждения практиканта, который корил себя за то, что не перепроверил пульс. Поддавшись профессиональному чутью, стажер возобновил реанимацию, сделал искусственное дыхание и задействовал дефибриллятор. После третьего электрического разряда сердцебиение восстановилось. Всего в состоянии клинической смерти американец находился 107 минут.

После возвращения к жизни пациент еще трое суток провел в глубокой коме. По его словам, в этот период он перенесся в наполненное светом и любовью пространство, где встретил высшее существо в белых одеждах. Персонаж назвал себя проводником и продемонстрировал Толман необыкновенный мир, в котором даже растения казались живыми и близкими. Придя в себя, тяжелоатлет полностью переосмыслил ценности и изложил свои воспоминания в книге «Свет после смерти», главным посылом которой стал призыв жить честно и по-настоящему.