Выстрел в лицо за вопрос: мужчина часами караулил жертву, чтобы нажать на курок сигнального пистолета

В Архангельске мужчина выстрелил прохожему в лицо сигнальным пистолетом

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Архангельске 29-летний местный житель несколько часов караулил ничего не подозревавшего прохожего во дворе, а затем подошел, задал вопрос и выстрелил ему в лицо из сигнального пистолета — пострадавший госпитализирован, а стрелка задержали по горячим следам. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным источника, злоумышленник терпеливо дожидался момента, когда жертва окажется в удобной позиции. Когда момент настал, он подошел к мужчине, задал вопрос и почти в упор произвел выстрел. Раздался громкий хлопок, который услышали очевидцы и который привлек внимание полицейских. Стрелка задержали на месте, пострадавшего доставили в больницу.

Подозреваемым оказался 29-летний житель города, уже попадавший в поле зрения правоохранителей. Его мотивы пока не раскрыты, но известно, что он не раз имел проблемы с законом. Сейчас ему грозит до двух лет лишения свободы за хулиганство с применением оружия. Сам пострадавший, по предварительным данным, получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что внучка самарского мэра Тархова купила 200 литров азота для заморозки тел.

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