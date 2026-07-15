В ДНР десять городов остались без воды из-за обесточивания объектов

В Донецкой Народной Республике прекращена подача воды в десять городов из-за обесточивания объектов водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Донбасса», пишет ТАСС .

Как пояснили в компании, без водоснабжения остались Донецк, Макеевка, Енакиево, Юнокоммунаровск, Дебальцево, Углегорск, Ждановка, Кировское, Шахтерск и Горловка. Специалисты уже работают на местах и готовы оперативно запустить объекты после возобновления подачи электроэнергии.

В республиканском операторе связи также предупредили о возможных проблемах со связью как минимум в десяти муниципалитетах из-за аварии на электросетях. Узловые станции переведены на автономные источники питания, резерв которых ограничен. Оператор организовал круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад для оперативного реагирования. Восстановление водоснабжения планируется сразу после стабилизации ситуации с электричеством.

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