Аргентина опубликовала заявку на чемпионат мира: Месси в деле

Аргентина объявила окончательную заявку на чемпионат мира по футболу. Главная звезда сборной нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отправится на свой шестой чемпионат мира. По ходу турнира, 24 июня, знаменитому нападающему исполнится 39 лет.

Месси является рекордсменом по числу матчей, сыгранных в финальной части чемпионата мира — 26. В 2014 году на турнире в Бразилии он играл с Аргентиной в финале, в 2022-м стал чемпионом мира. На обоих этих мундиалях Месси признавался лучшим игроком.

Ранее еще ни один футболист не играл на шести чемпионатах мира. В Америке этот рекорд может покориться сразу троим — кроме Месси, его вечному сопернику португальцу Криштиану Роналду, а также мексиканскому голкиперу Гильермо Очоа.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Ранее в матче МЛС Месси получил повреждение и был заменен по ходу встречи. Предварительно, нападающий будет готов вернуться в строй к началу мундиаля.