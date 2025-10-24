Аргентинец из «Спартака» назвал самое сложное испытание в России

Аргентинский вингер «Спартака» Пабло Солари в интервью «Чемпионату» рассказал о том, с какими сложностями столкнулся после переезда в Россию.

По его словам, самым трудным испытанием стал непривычный климат.

«Я приехал в Россию в конце января, и было очень холодно — ничего общего с холодом в Аргентине. Мне надо было привыкнуть к играм в мороз — руки и ноги замерзали. Это было самым сложным», — пояснил Солари.

Также футболист отметил некоторые языковые трудности. Солари учит английский язык и подумывает приступить к русскому. При этом он отметил, что обнаружил в России достаточно много людей, которые знают испанский.

Пабло Солари перешел в «Спартак» зимой 2025 года за €10 млн. За это время 24-летний футболист провел 32 матча за красно-белых во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть передач.

Ранее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал спорное судейство в матче с «Локомотивом».