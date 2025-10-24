Талалаев прокомментировал недружественное судейство в матче с «Локомотивом»

В заключительной игре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Балтика» уступила «Локомотиву» со счетом 1:2. При этом исход матча никак не влиял на турнирное положение команд в группе: «Локомотив» гарантированно занимал второе место, «Балтика» не могла подняться выше третьего.

«Это мы еще про пенальти в первом тайме за попадание в руку не говорим. Но так бывает. Так бывает, когда все четыре решения идут против твоей команды. Мы все понимаем, сейчас посмеялись в тренерской. К нам зашел тренер‑аналитик и говорит: «Ну что, надо пять забивать просто, три уже мало». С «Рубином» три, сейчас уже четыре. Будем стремиться забивать пять, чтобы дожимать», — сказал Талалаев.

«Балтика» продолжит борьбу в Пути регионов Кубка России. «Локомотив» в четвертьфинале Пути РПЛ сыграет со «Спартаком».

