Аргентинец Вильягра перешел в ЦСКА после закрытия трансферного окна

Контракт заключен до конца декабря 2028 года с опцией продления на один год.

24-летний футболист в конце декабря договорился с «Ривер Плейт» о расторжении контракта. Поскольку он находился в статусе свободного агента, армейцы получили законную возможность дозаявить игрока уже после дедлайна переходов в РПЛ.

Год назад «Ривер Плейт» покупал Вильягру у «Тальереса» за 11 млн евро. ЦСКА заплатит прежнему клубу футболиста 3,7 млн евро в качестве оплаты части неустойки за досрочное расторжение контракта. Также «Ривер Плейт» получил право на 50% суммы в случае перепродажи игрока.

Вильягра провел два матча за молодежную сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность увеличения числа команд-участниц финальной части чемпионата мира.