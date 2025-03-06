Инфантино вновь решил увеличить число команд на чемпионате мира по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит увеличение числа команд-участниц финальной части чемпионата мира по футболу в 2030 году, пишет The New York Times.

По данным издания, президенту ФИФА Джанни Инфантино понравилась идея увеличить число команд-участниц до 64. Отмечается, что увеличение может быть разовым — в честь 100-летия первого мундиаля.

Чемпионат мира в 2026 году уже и так пройдут в расширенном составе: число участников увеличили с 32 до 48. Турнир будет проводиться сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике.

ЧМ-2030 планирует провести уже в шести странах — Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала сократить число легионеров в российском футболе.