Инфантино вновь решил увеличить число команд на чемпионате мира по футболу
ФИФА рассмотрит вариант с увеличением числа участников на ЧМ-2030
Фото: [ФИФА]
Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит увеличение числа команд-участниц финальной части чемпионата мира по футболу в 2030 году, пишет The New York Times.
По данным издания, президенту ФИФА Джанни Инфантино понравилась идея увеличить число команд-участниц до 64. Отмечается, что увеличение может быть разовым — в честь 100-летия первого мундиаля.
Чемпионат мира в 2026 году уже и так пройдут в расширенном составе: число участников увеличили с 32 до 48. Турнир будет проводиться сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике.
ЧМ-2030 планирует провести уже в шести странах — Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала сократить число легионеров в российском футболе.