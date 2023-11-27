Археолог Зайцев считает, что в истории со «скифским золотом» еще ничего неизвестно точно

В Музее Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердили, что Киеву передана вывезенная из Крыма девять лет назад коллекция скифского золота. По словам археолога Юрия Зайцева, решение Нидерландов передать коллекцию Незалежной не стало неожиданным для музейщиков Крыма. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что при этому точку в данном вопросе ставить еще рано.

По мнению эксперта, общий вес артефактов составляет свыше чем 2,5 т. Среди них имеются ряд весьма тяжелых каменных изваяний из Керчи, из Бахчисарайского заповедника, несколько каменных стел, пара греческих надгробий из Херсонеса.

Он подчеркнул, что эта коллекция является уникальной и принадлежит крымским музеям, поэтому должна туда вернуться.