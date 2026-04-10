Архивное фото с родителями и возлюбленным: внучка Ельцина Мария Юмашева отметила 24-летие

24-летняя Мария Юмашева, внучка первого президента России Бориса Ельцина, отметила день рождения, сообщает Super.ru. В соцсетях она опубликовала архивное семейное фото, на котором запечатлена вместе с родителями — Татьяной Ельциной и Валентином Юмашевым, а также с возлюбленным Глебом Березовским, который является сыном бизнесмена Бориса Березовского.

Подпись к снимку была краткой, но емкой: «Спасибо за жизнь». Именинница также поделилась поздравлением от Березовского и подчеркнула, как важны для нее теплые семейные связи и поддержка близких.

Мария Юмашева родилась в 2002 году в браке Татьяны Ельциной (дочери Бориса Ельцина) и Валентина Юмашева, который в 1990-е годы был руководителем президентской администрации. У Марии есть сводная сестра Полина — дочь Валентина Юмашева от предыдущего брака. Полина была замужем за миллиардером Олегом Дерипаской, от которого родила двоих детей.

