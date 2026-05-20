«Арсенал» стал чемпионом АПЛ 22 года спустя

В Английской премьер-лиге (АПЛ) за тур до конца чемпионата определился новый победитель. 22 года спустя им стал лондонский «Арсенал».

Судьба чемпионства определилась в заключительном матче 37-го тура, в котором «Борнмут» принимал «Манчестер Сити», единственного преследователя «канониров». К началу матча «Арсенал» опережал «горожан» на пять очков, так что любая осечка «МанСити» делала лондонцев чемпионами.

Сенсация нынешнего чемпионата «Борнмут» (команда идет шестой и борется за Лигу чемпионов) сыграл вничью 1:1, причем хозяева вели в счете, и только в компенсированное время Эрлинг Холанд сумел сравнять счет. Но и ничьей было достаточно для того, чтобы «Арсенал» стал чемпионом.

«Арсенал» в этот момент в полном составе находился в Sobha Realty Training Centre, на своей тренировочной базе. После финального свистка началось всеобщее ликование, «канониры» выложили фото с картонным кубком — настоящий им вручат по окончании чемпионата.

«Мы снова сотворили историю — вместе. Я невероятно счастлив и горд за всех, кто связан с этим футбольным клубом. Давайте насладимся моментом», — сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета в клубном ролике.

«Арсенал» 14 раз в своей истории выигрывал чемпионат Англии. В последний раз это случилось в сезоне 2023/24. Тогда команда Арсена Венгера установила непревзойденное достижение, ни разу не проиграв в АПЛ.