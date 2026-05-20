«Локомотиву» осталось сделать один шаг для победы в Кубке Гагарина во втором сезоне кряду

«Локомотив» разгромил «Ак Барс» в пятом матче серии: в шаге от Кубка Гагарина
Фото: [ХК «Локомотив»]
Ярославский «Локомотив» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина убедительно обыграл на своей площадке казанский «Ак Барс» (4:1) и вышел вперед в серии (3-2). Теперь ярославцам осталось сделать лишь один шаг до повторения прошлогоднего триумфа.
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли удивил соперника новыми сочетаниями в атаке. В частности, поменял партнеров Александру Радулову — суперветеран вышел в тройке с Байроном Фроузом и Рихардом Паником.
Ключевым стал второй период матча, в котором «Локомотив» подавил «Ак Барс» своим натиском. На 28-й минуте Фроуз открыл счет, две минуты спустя Никита Кирьянов удвоил результат.
В третьем периоде Фроуз и Артур Каюмов довели дело до разгрома, и лишь в концовке матча Саша Хмелевски распечатал ворота Даниила Исаева.
Шестой матч серии пройдет 21 мая в Казани.
