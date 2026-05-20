Роспотребнадзор назвал главные проверки перед покупкой путевки в лагерь для ребенка

Пресс-служба Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости сообщила, на что следует обратить внимание родителям перед покупкой путевки в летний лагерь. В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь необходимо проверить, входит ли выбранное учреждение в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Организации, отсутствующие в этих списках, как пояснили специалисты, не имеют законного права предоставлять свои услуги.

Кроме того, представители Роспотребнадзора добавили, что у лагеря обязательно должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее соответствие обязательным требованиям. Информацию о выданных заключениях, уточнили в ведомстве, можно найти в региональных реестрах.

Сотрудники пресс-службы также обратили внимание на обязательное наличие у лагеря собственного сайта. Родителям, по их словам, стоит изучить юридические реквизиты учреждения, его месторасположение, условия проживания, уровень комфорта, количество мест в комнатах, порядок и режим питания, а также правила внутреннего распорядка.

Чтобы убедиться, что досуг ребенка будет насыщенным и разнообразным, в Роспотребнадзоре посоветовали обратить внимание на наличие спортивных объектов, кружков и секций. Также рекомендуется, добавили специалисты, проверить отзывы других родителей и рекомендации о лагере.

В завершение в ведомстве напомнили, что потребители имеют законное право на безопасность услуги для жизни и здоровья. Любой вред, причиненный жизни, здоровью ребенка или его имуществу, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, подлежит возмещению в полном объеме.

