Эксперт назвала фразы, которые портят резюме в 2026 году

В 2026 году работодатели все чаще оценивают резюме по принципу «быстрого сканирования»: рекрутеры просматривают опыт, цифры и ключевые навыки, не вчитываясь в длинные описания. На этом фоне шаблонные формулировки перестают работать и лишь снижают ценность анкеты кандидата. Об этом « Газете.Ru » рассказала руководитель практики «Бухгалтерия и финансы» консалтинговой компании get experts Светлана Быкова.

По словам эксперта, фразы вроде «командный игрок», «ответственный и исполнительный» или «ориентирован на результат» уже не воспринимаются как преимущества. Работодатели считают такие качества базовыми и ожидают увидеть вместо общих слов конкретные достижения, цифры и реальные примеры работы.

Специалист отметила, что формулировка «хочу развиваться вместе с компанией» также выглядит неубедительно, поскольку акцентирует внимание на ожиданиях кандидата, а не на его профессиональной пользе для бизнеса. Гораздо эффективнее показывать опыт через реализованные проекты, результаты и уровень экспертизы.

Отдельно Быкова обратила внимание на популярные, но малоинформативные выражения вроде «легко обучаюсь новому», «работал с большим объемом задач» и «проактивный специалист». По ее мнению, подобные заявления без фактов не помогают рекрутеру оценить навыки человека и иногда даже вызывают сомнения в уровне подготовки кандидата.

HR-эксперт подчеркнула, что современное резюме должно быть максимально конкретным. Вместо общих характеристик лучше указывать внедренные решения, достигнутые показатели, опыт управления проектами или командой, а также результаты работы в цифрах.

Специалист добавила, что работодателям важно быстро понимать, какую практическую ценность кандидат может принести компании. Именно поэтому лаконичные формулировки с понятными результатами сегодня работают значительно эффективнее стандартных клише.

