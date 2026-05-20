Представители пресс-службы Московского планетария сообщили ТАСС , что астрономическое лето в России наступит 21 июня, в третье воскресенье месяца, примерно за полчаса до полудня. В планетарии уточнили, что это произойдет в 11:24 по московскому времени.

В этот момент, как пояснили сотрудники учреждения, Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самой удаленной точки от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. Именно с этого рубежа в Северном полушарии Земли, по словам астрономов, официально начинается астрономическое лето.

В планетарии также рассказали о явлении, которое дало название этому дню. Вблизи солнцестояния Солнце словно замирает в верхней точке своего максимального склонения, поэтому его и называют днем солнцестояния. После этого светило, как отметили специалисты, начнет постепенно терять высоту. Световой день 21 июня, добавили в пресс-службе, станет самым продолжительным в году.

