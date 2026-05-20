«Зенит» нацелился на главный актив «Локомотива»

В контракте Батракова, рассчитанном до 2029 года, не указана фиксированная сумма выкупа для российских клубов. Поэтому «Зениту» придется торговаться с «Локомотивом».

Агент Батракова Владимир Кузьмичев в комментарии «СЭ» не стал исключать подобного варианта событий, но указал, что приоритетом для футболиста является переход в сильный европейский клуб. Ранее СМИ сообщали об интересе к 20-летнему Батракову со стороны ПСЖ.

Алексей Батраков в минувшем сезоне провел 36 матчей за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, забил 17 мячей и отдал 12 передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн.

Своего перехода в другой клуб не исключил еще один из лидеров «Локомотива» полузащитник Артем Карпукас.