Цифровой помощник для туристов появится в Абхазии в 2026 году

Министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа в беседе с РИА Новости сообщил, что в 2026 году в республике планируется запустить первого чат-бота для помощи туристам. Проект, по его словам, в настоящее время находится на стадии разработки.

Логуа пояснил, что речь идет о создании единой цифровой туристической платформы в формате чат-бота. Основная задача сервиса, как уточнил министр, — обеспечить быстрое и удобное получение туристами всей необходимой информации во время их пребывания в Абхазии.

В чат-боте, добавил глава Минтуризма, будет собрана информация о туристических объектах, экскурсионных маршрутах, гостиницах, ресторанах, пляжах и планируемых мероприятиях. Кроме того, сервис предоставит данные о работе общественного транспорта и телефонах экстренных служб.

Помимо этого, как отметил Логуа, власти рассматривают возможность интеграции в платформу интерактивной карты и системы обратной связи. Он подчеркнул, что по сути это станет единым цифровым помощником путешественника, который сделает отдых в республике более комфортным, современным и информативным.

Для справки: Абхазия расположена в северо-западной части Закавказья на побережье Черного моря. Республика включает семь районов (Гагрский, Сухумский, Очамчырский, Галский, Ткуарчалский, Гудаутский, Гулрыпшский) и город республиканского значения Сухум. Наиболее популярные туристические места — озеро Рица, Новоафонская пещера, Гегский водопад, Сухумский ботанический сад, Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, Анакопийская крепость и дача Сталина в Мюссере. Ежегодно республику посещает не менее миллиона туристов, включая путешественников с однодневными турами из российского Сочи.

