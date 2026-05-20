Цена на огурцы в России опустилась ниже 200 рублей

Специалисты РИА Новости проанализировали данные Росстата и выяснили, что средняя стоимость килограмма огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей впервые с ноября прошлого года. По информации статистического ведомства, цена этого овоща составила 193,7 рубля за килограмм против 227,83 рубля, зафиксированных в марте.

Аналитики отметили, что последний раз огурцы стоили дешевле 200 рублей в ноябре предыдущего года — тогда средняя цена равнялась 180,65 рубля за килограмм.

Наиболее низкие цены на огурцы, как показало исследование, зафиксированы в трех регионах. Лидером рейтинга стал Дагестан, где килограмм огурцов в апреле в среднем обходился покупателям в 122 рубля. В Костромской области, добавили авторы анализа, цена составила 155 рублей, а в Мордовии — 158 рублей за килограмм.

