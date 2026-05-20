Биометрия на «Сапсанах» появится после ускорения технологии

Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин в беседе с РИА Новости сообщил, что компания рассмотрит возможность расширения маршрутов с посадкой по биометрии, включая поезда «Сапсан», после завершения тестирования и оптимизации скорости работы технологии.

Чаркин, выступая в кулуарах ЦИПР, пояснил, что РЖД будут готовы к такому шагу, когда технология пройдет обкатку на «Ласточках». Он напомнил, что совместный с Центром биометрических технологий пилотный проект стартовал 8 апреля 2026 года. Пока опция действует на начальных станциях нескольких «Ласточек», следующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. В ближайшее время, добавил замглавы РЖД, биометрическую посадку добавят еще на два направления — Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново. Таким образом, количество пилотных маршрутов достигнет пяти.

По словам Чаркина, дальнейшие планы будут зависеть от того, как технология покажет себя с точки зрения скорости. Сейчас, признал он, традиционная посадка осуществляется быстрее, чем биометрическая, поэтому РЖД ведут работу по оптимизации, чтобы сделать ее стабильной.

Особые требования, как отметил представитель компании, предъявляются к «Сапсанам». Он объяснил, что заполняемость этих поездов превышает 90%, а плотность посадки максимально высокая, поэтому все должно происходить предельно быстро. Кроме того, любое решение, подчеркнул Чаркин, требует полного согласования с регуляторами. Технологическую увязку, по его планам, РЖД должны пройти до конца 2026 года, и только после этого будут приниматься решения о масштабировании на другие направления, включая «Сапсаны».

Ранее сообщалось, что в «Сапсанах» и «Ласточках» появится устойчивый спутниковый интернет.