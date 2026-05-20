Россиянам рассказали, кто чаще всего использует ПО для слежки

Исполняющая обязанности руководителя Исследовательского центра в Северной и Южной Америке и Европе GReAT компании «Лаборатория Касперского» Татьяна Шишкова в беседе с « Газетой.Ru » рассказала о практике использования шпионских приложений для слежки за людьми. Под цифровой слежкой, пояснила специалист, понимается установка специального ПО на телефон или применение других способов отслеживания активности человека в онлайн-среде.

Шишкова отметила, что, согласно общемировой статистике, такими программами чаще всего пользуются недоверчивые и ревнивые партнеры (супруги). Для установки подобного приложения, подчеркнула эксперт, необходим физический доступ к телефону жертвы. Возможность удаленной установки, по ее словам, существует, но такие программы разрабатываются индивидуально под конкретный телефон и человека — это прерогатива крупных правительственных хакерских группировок, действующих в шпионских целях.

Специалист также привела данные статистики «Лаборатории Касперского» за последние два года. Выяснилось, что тройка стран, где шпионские приложения для слежки используются чаще всего, включает Россию, Бразилию и Индию. При этом Шишкова обратила внимание на парадокс: россияне, по данным опросов, реже признаются, что сталкивались с цифровым насилием, но при этом их устройства лидируют по обнаружению такого ПО.

Однако, предупредила представитель «Лаборатории Касперского», официальные данные могут не отражать полной картины. Дело в том, что в инструкциях по установке шпионских приложений, как правило, прямо рекомендуется отключать антивирус. По этой причине, заключила эксперт, значительная часть таких программ остается незамеченной для исследовательских систем.

