Почти 100 тысяч дачников под угрозой: у россиян могут изъять заброшенные участки

« Известия » выяснили, что под угрозой изъятия за ненадлежащее использование или запущенный вид могут оказаться земельные участки почти 100 тысяч россиян. Речь идет как о тех, кто уже получил официальные предписания, так и о дачниках, которым вынесли предостережения.

В Росреестре изданию сообщили, что в 2025 году более 7,5 тысячи владельцев участков получили предписания об устранении нарушений. Собственникам, как пояснили в ведомстве, дается от 30 до 90 дней на приведение земли в порядок. Если владелец проигнорирует требование, следующим шагом станет судебный иск об изъятии участка в государственную собственность.

Еще более 91 тысячи дачников, добавили в Росреестре, получили предостережения. Земельный юрист и управляющий партнер Buzanova & Partners Юлия Бузанова объяснила, что это более мягкая форма документа, в которой не установлены четкие сроки устранения нарушений. Однако, по ее словам, если замечания не исправить к следующему сезону, возрастает риск получить уже полноценное предписание, а затем и иск об изъятии.

В Росреестре подчеркнули, что далеко не все собственники проигнорировали уведомления. Благодаря профилактическим мерам ведомства на сегодняшний день устранено 17 118 нарушений.

Бузанова также сообщила, что в регионах начали формировать специальные комиссии для выявления неиспользуемых земель. Она отметила, что изымать участок имеет смысл только в том случае, если он ликвидный и его можно в дальнейшем реализовать. Участки, которые никому не нужны, по ее словам, будут изымать в последнюю очередь. Эксперт добавила, что на исправление нарушения отводится от 30 до 90 дней, однако нарушитель может обратиться с просьбой об отсрочке.

