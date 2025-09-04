Аршавин назвал глупостями ужесточение лимита на легионеров

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в разговоре с РИА Новости раскритиковал планируемое ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«На мой взгляд, жесткий лимит — это глупости. Он приведет только к росту зарплат, спровоцированному искусственно созданным дефицитом талантливых игроков на рынке. Средние и слабые российские футболисты будут получать больше денег, вот и все. Это ни к чему не приведет», — сказал Аршавин.

По его мнению, ресурсы нужно направлять на подготовку молодых игроков, и тогда появлению молодых талантов никакой лимит не помешает.

Аршавин отметил, что костяк состава «Зенита», выигравшего Кубок УЕФА, составляли россияне, при том, что тогда, в 2008 году, действовал мягкий лимит на легионеров.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев объявил о том, что с сезона 2028/29 лимит будет ужесточен до 10 легионеров в заявке и пяти на поле. В настоящее время действуют ограничения 13/8.