Аршавин назвал условие, при котором «Спартак» может конкурировать с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России, заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в разговоре с «Матч ТВ» заявил , что не видит команды, которая могла бы составить конкуренцию петербургскому клубу в новом сезоне.

«Краснодар» выигрывал РПЛ в 2025 году, а в минувшем сезоне уступил первое место «Зениту» только в предпоследнем туре. Однако Аршавин, что «быки» стали заметно слабее после продажи Эдуарда Сперцяна.

«На данный момент вообще нет ни одной такой команды. „Спартак“ — в теории, если купит 2–3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего», — сказал Аршавин о возможных конкурентах «Зенита».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. «Зениту» в первом туре предстоит сыграть на выезде с «Акроном», «Спартак» примет дебютанта РПЛ «Родину». 18 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России.