Аршавин назвал условие, при котором «Спартак» может конкурировать с «Зенитом»
Аршавин: «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом», если купит 2-3 игроков»
Фото: [ФК «Спартак»]
Бывший футболист сборной России, заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что не видит команды, которая могла бы составить конкуренцию петербургскому клубу в новом сезоне.
«Краснодар» выигрывал РПЛ в 2025 году, а в минувшем сезоне уступил первое место «Зениту» только в предпоследнем туре. Однако Аршавин, что «быки» стали заметно слабее после продажи Эдуарда Сперцяна.
«На данный момент вообще нет ни одной такой команды. „Спартак“ — в теории, если купит 2–3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего», — сказал Аршавин о возможных конкурентах «Зенита».
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. «Зениту» в первом туре предстоит сыграть на выезде с «Акроном», «Спартак» примет дебютанта РПЛ «Родину». 18 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России.