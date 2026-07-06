Подмосковную молодежь пригласили принять участие во всероссийском конкурсе «Стимул мечты — это сам ты!». Он проводится Федеральным агентством по делам молодежи в рамках одноименной акции, сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Акция проходит с 26 июня по 10 июля 2026 года. Она приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

К участию приглашаются жители Подмосковья в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого предлагается разместить во «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики, в которых представлена точка зрения автора о стимулах жизни, а также о доступных альтернативах потреблению наркотиков.