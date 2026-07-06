В фестивале П. И. Чайковского и проекте «Ночь Чайковского» в Клину приняли участие около 30 тыс. человек

В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги фестиваля искусств П. И. Чайковского и проекта «Ночь Чайковского», которые прошли в Клину. Мероприятия посетили около 30 тыс. человек.

Фестиваль проходил с 26 июня по 5 июля на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского. Общее число его посетителей превысило 14,6 тыс. человек.

Концерт «Ночь Чайковского» прошел 4 июля в усадьбе Демьяново. Его посетили 15 тыс. человек.

В рамках фестиваля прошли концерты под открытым небом. Их провели на Большой поляне музея-заповедника. Также концерты были организованы в Сестрорецком парке, на Советской площади в Клину, в ДШИ им. П. И. Чайковского. В музее-заповеднике П. И. Чайковского прошли кинопоказы и выставки.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.