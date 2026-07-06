Арбенина упала в воду во время выступления на фестивале «Заряд Фест» в Москве

На московском фестивале «Заряд Фест» произошел необычный инцидент с участием лидера группы «Снайперы» Дианы Арбениной. Как передает Super, артистка решила пройтись по надувным сапам, на которых сидели фанаты, но не удержала равновесие и упала в воду.

Вместо того чтобы вызвать осуждение, инцидент только укрепил репутацию певицы. Поклонники отметили, что Арбенина продолжила петь вживую, а падение в воду лишний раз подтвердило ее искренность. Многие назвали этот случай символом настоящего русского рока, где все по-настоящему — и музыка, и эмоции, и даже падения.

Фестиваль прошел 4 и 5 июля в Большом Строгинском затоне. Там на двух сценах выступили популярные артисты и диджеи, а хэдлайнерами стали MAYOT (Артем Никитин), Арбенина, Тимати и группа «Диктофон».

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