Правовой статус сапбордов: почему МЧС взялось за любителей водных прогулок и какие правила им грозят

Сапбордам необходим правовой статус, поскольку они входят в отдельную зону риска, пояснил в беседе с NEWS.ru руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, депутат Мосгордумы Максим Джетыгенов.

По словам эксперта, сапбордисты обязаны придерживаться ряда норм безопасности. Длительный период они функционировали вне законодательного поля, что провоцировало безответственное поведение. Впрочем, в настоящее время МЧС активно занимается данным вопросом. Ключевые требования к сапбордистам — обязательное использование спасжилета и жесткое ограничение числа людей на доске.

Отсутствие четкого регулирования, по мнению парламентария, создает риски не только для самих любителей прогулок на сапбордах, но и для сотрудников экстренных служб, которые не всегда могут оперативно и корректно реагировать на происшествия. В настоящее время в МЧС прорабатываются конкретные предложения по введению обязательных норм безопасности, включая требования к экипировке, возрастные ограничения и допустимую удаленность от берега.

«Сапборд — это одноместное плавсредство, если иное не предусмотрено его конструкцией. И безусловно, категорически запрещено выходить на сапборде в нетрезвом виде», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что МЧС предлагает приравнять сапборды к маломерным судам.