В бюджет Подмосковья за полгода поступило более ₽900 млн от смены вида разрешенного использования участков

В бюджет Подмосковья за первые 6 месяцев 2026 года поступило более ₽900 млн от смены вида разрешенного использования земельных участков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«С начала года мы зафиксировали 1808 заявлений от собственников, пожелавших изменить назначение своих земель. По итогам рассмотрения этих обращений в региональный бюджет поступило ₽921,7 млн», — рассказал глава министерства Алексей Натаров.

По его словам, за полгода было принято более 2,9 тыс. положительных решений. Общая сумма по всем одобренным заявкам составила свыше ₽18,3 млрд.

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