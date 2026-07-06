Стало известно содержание диалога Неймара с вратарем Норвегии Нюландом перед пробитием пенальти

Бразильское издание Globo раскрыло содержание разговора нападающего Неймара с норвежским вратарем Эрьяном Нюландом перед пенальти, назначенном в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Неймар реализовал 11-метровый удар на последних минутах матча, но это не спасло Бразилию от поражения (1:2) и вылета из турнира.

Как утверждает издание, Неймар перед ударом предложил Нюланду выбрать, куда направить мяч. Норвежец с юмором ответил: «В штангу». Тогда Неймар в ответ крикнул: «Это не мой вариант! Идиот!»

Нюланд стал одним из главных героев матча. В первом тайме он взял 11-метровый от Бруно Гимараэса, а затем совершил три тяжелых сэйва.

Сборная Норвегии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет со сборной Англии, которая в драматическом поединке одолела Мексику (3:2).