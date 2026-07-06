Почти вековая находка удивила сотрудников: в Рязани нашли фотографию врача 1929 года

В рязанском Медицинском информационно-аналитическом центре во время плановых ремонтных работ была случайно обнаружена старая фотография, датированная 1929 годом. На снимке запечатлен врач в окружении участниц санитарной дружины городского комитета Красного Креста при первой поликлинике на улице Полонского. Как сообщили в учреждении, находку решено передать в музейный фонд для сохранения и последующего изучения, сообщило издание 7info.

Снимок, которому уже почти сто лет, неожиданно хорошо сохранился, что стало приятным сюрпризом для сотрудников центра. На оборотной стороне была обнаружена рукописная дарственная надпись, адресованная начальнику санитарной дружины доктору Владимиру Абрамовичу Харану. Именно эта подпись превращает обычный архивный кадр в ценный документ, связавший современное здравоохранение с его почти вековой историей.

На фотографии присутствующие одеты в форму санитарной дружины — общественной организации, которая в конце 1920-х годов занималась обучением населения навыкам первой помощи и вела активную санитарно-просветительскую деятельность. В тот период первая поликлиника на улице Полонского считалась одним из главных медицинских учреждений Рязани.

Представители центра особо отмечают, что находка интересна не только как редкий экспонат, но и как символ преемственности врачебных традиций. Спустя практически столетие профессия сохранила свои главные ориентиры — внимание к пациенту и служение идеалам медицины. Изучение личности доктора Харана, благодаря четкой подписи на снимке, позволит историкам восстановить его биографию и оценить вклад в становление санитарной службы региона в первые десятилетия советской власти.

Архивные фотографии в хорошем состоянии с читаемой подписью и указанием даты встречаются крайне редко, поэтому для краеведов и исследователей истории медицины эта находка представляет особую ценность. В ближайшее время снимок будет передан в музей, где его смогут увидеть все желающие. Пока сотрудники центра опубликовали фотографию в своих официальных аккаунтах, чтобы познакомить россиян с этим уникальным кадром из прошлого.

Подобные артефакты периодически обнаруживаются в лечебных учреждениях с богатой историей, однако далеко не каждый из них обладает столь полными идентификационными данными. Теперь у специалистов есть возможность не просто любоваться свидетельством эпохи, но и провести полноценное историческое исследование.

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