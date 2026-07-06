Италия, Германия и Литва: эксперт предположил, где украинские БПЛА готовятся к атакам на Россию

Вооруженные силы Украины могли спрятать сотни беспилотников под землей и за пределами страны для будущих атак на Россию, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в основном украинские дроны располагаются на территориях Италии, Германии и Литвы.

Эксперт пояснил, что ВСУ могут прятать сотни дронов под землей. У них с советских времен осталось множество бункеров и объектов подземной промышленности. При этом для размещения беспилотников не требуется больших площадей, в отличие от производства самолетов.

Дандыкин также отметил, что сейчас предприятия по производству БПЛА в основном вынесены за границу. Италия, Германия и Литва стали основными странами, где, по мнению эксперта, могут базироваться украинские дроны. Подобная тактика, считает аналитик, позволяет сохранить производственные мощности и сами беспилотники в безопасности от ударов российской армии. В случае необходимости они могут быть оперативно задействованы для нанесения ударов по российской территории.

«Надо думать, что делать со странами Балтии, через чье воздушное пространство летят дроны на Санкт-Петербург и Ленобласть», — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось о последствиях атаки БПЛА в ночь на 6 июля: 11 дронов сбито над Москвой, Севастополь обесточен, перекрыта трасса на Ярославль.