Коллеги Высоковского по «Бригаде» не пришли на его похороны

В подмосковном Пущино 5 июля прошла церемония прощания с актером Александром Высоковским. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash, на траурном мероприятии не было никого из его коллег по культовому сериалу «Бригада» — ни Дмитрия Дюжева, ни Павла Майкова, ни Владимира Вдовиченкова, ни Сергея Безрукова.

Напомним, что трагедия произошла 1 июля. Высоковский вместе с сыном отправился на рыбалку в районе Пущинской косы на реке Оке. В какой-то момент актер отошел от мальчика и перестал выходить на связь. Семья забила тревогу, начались поиски с участием местных жителей, волонтеров и экстренных служб.

Тело артиста обнаружили водолазы. Правоохранители считают, что это был несчастный случай, криминальный след исключен.

Высоковский известен зрителям прежде всего по роли Макса Карельского в культовом сериале «Бригада». Его фильмография насчитывает более 20 работ. Он снимался в таких проектах, как «Бумер», «Каменская: Игра на чужом поле», «Марш Турецкого» и «Седьмое небо».

Ранее сын Александра Высоковского рассказал о последнем разговоре с отцом.