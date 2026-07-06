Почти 123 км путей отремонтировали на Московской железной дороге с начала сезона
На МЖД с начала ремонтного сезона привели в порядок более 120 км путей
Фото: [МЖД]
Около 122,7 км путей привели в порядок на Московской железной дороге с начала ремонтного сезона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
В рамках ремонта на железной дороге также заменили 73 стрелочных перевода.
Ремонт уже завершили на участках Голутвин — Луховицы, Перово — Люберцы, Реутов — Железнодорожная в столичном регионе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.