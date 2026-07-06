В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа на 75% завершили капремонт школы

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 65 специалистов и пять единиц спецтехники. В двухэтажном здании площадью почти 1,8 тыс. кв. м обновляют фасад и кровлю, ведут внутренние отделочные работы, монтируют инженерные системы, выполняют благоустройство прилегающей территории». Работы завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.