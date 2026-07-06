Потерянный интерес США и экономический кризис: названы факторы, которые приведут к распаду НАТО

Североатлантический альянс может прекратить свое существование в результате сокращения объемов поддержки со стороны Соединенных Штатов. С таким прогнозом в беседе с NEWS.ru выступил Александр Перенджиев, военный политолог, занимающий должность доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов в РЭУ имени Плеханова.

«[Йенс] Столтенберг (бывший генсек НАТО. — NEWS.ru) — человек, знающий структуру изнутри. Он понимает, что в первую очередь Альянс — это коммерческий проект США для получения прибыли. В настоящее время Вашингтон отстраненно относится к объединению, все меньше и меньше использует его именно в этом качестве. В данном случае НАТО, например, отказалось помогать Штатам в проведении агрессии против Ирана. Поэтому Столтенберг понимает, что Альянс не реализует свою ключевую задачу. Суть же сводится к тому, что он еще выполняет функцию, при которой американцы продают военную технику Европе, а она передает ее Украине. Правда, другую — устаревшую», — пояснил Перенджиев.

Как акцентировал политолог, частота закупок вооружений европейскими государствами неуклонно снижается, из-за чего Евросоюз и НАТО в совокупности перестают генерировать доход для Соединенных Штатов. Основной объем оружейных контрактов сегодня, напротив, сосредоточен на арабских монархиях, обладающих колоссальными финансовыми резервами. В этой связи Вашингтон, по словам эксперта, проявляет куда большую заинтересованность в эскалации либо сохранении напряженности на Ближнем Востоке — именно там находятся страны с платежеспособным спросом, готовые оплачивать американские военные поставки, тогда как европейский рынок для Пентагона постепенно утрачивает свою былую привлекательность.

«НАТО может перестать существовать, когда фактически спровоцирует Россию на конфликт и Москва ответит, даст по зубам. В любом случае это может произойти в краткосрочной перспективе, в течение ближайших пяти лет. Скажется ослабление самих стран Альянса как таковых из-за экономического кризиса. Во-первых, будет трещать Евросоюз, потому что у стран Северной Европы одни интересы, у стран на Балканах — другие, на Западе Европы — третьи, в Восточной и Центральной Европе — четвертые. А за трещанием Европейского союза будет трещать и НАТО», — заключил Перенджиев.

Ранее политолог Баширов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» раскрыл главную интригу саммита НАТО в Анкаре.